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    10:45, 11 Март 2021 | GMT +6

    К 2024 году зарплата педагогов и стипендии студентов увеличатся в два раза - Премьер-Министр

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд запланированных преобразований в сфере образования в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу подчеркнуть актуальность и важность вопросов развития сферы образования. Развитие конкурентоспособного человеческого капитала является основным фактором перехода к «экономике знаний». Поэтому в обществе всегда особые требования и пристальное внимание к образованию», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В этой связи, по его словам, в рамках реализации программы партии «Nur Otan» разработаны конкретные меры по модернизации содержания образования, созданию его новой инфраструктуры, социальной поддержке педагогов и обучающихся.

    «К 2024 году заработная плата педагогов и стипендии студентов увеличатся в 2 раза. Будут построены 800 новых школ и модернизированы 5 тысяч сельских школ. Полностью бесплатным будет обучение в колледжах на базе 9 класса. В доверительное управление бизнесу передано 10 колледжей. Эту практику необходимо продолжать», - отметил Премьер.

    «Образовательные программы университетов будут на 100% обновлены на основе профстандартов, что повысит возможности для трудоустройства выпускников», - добавил глава Правительства.


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