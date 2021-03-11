К 2024 году зарплата педагогов и стипендии студентов увеличатся в два раза - Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд запланированных преобразований в сфере образования в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу подчеркнуть актуальность и важность вопросов развития сферы образования. Развитие конкурентоспособного человеческого капитала является основным фактором перехода к «экономике знаний». Поэтому в обществе всегда особые требования и пристальное внимание к образованию», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, в рамках реализации программы партии «Nur Otan» разработаны конкретные меры по модернизации содержания образования, созданию его новой инфраструктуры, социальной поддержке педагогов и обучающихся.

«К 2024 году заработная плата педагогов и стипендии студентов увеличатся в 2 раза. Будут построены 800 новых школ и модернизированы 5 тысяч сельских школ. Полностью бесплатным будет обучение в колледжах на базе 9 класса. В доверительное управление бизнесу передано 10 колледжей. Эту практику необходимо продолжать», - отметил Премьер.

«Образовательные программы университетов будут на 100% обновлены на основе профстандартов, что повысит возможности для трудоустройства выпускников», - добавил глава Правительства.