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    К 2024 году в Костанае запустят единую интеллектуальную систему видеонаблюдения

    25 Апреля 2023, 21:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Реализация проекта позволит осуществлять непрерывный сбор, передачу и интеллектуальный анализ видеоинформации с большого числа видеокамер сперва в Костанае, в последующем - со всей области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным руководителя управления информатизации акимата области Азамата Кашиева, в области имеется порядка 30 тысяч камер, из них только в областном центре - около 10 тысяч.

    «Однако не все видеокамеры города выведены в ЦОУ департамента полиции, действующее оборудование ЦОУ частично устарело. Последний ремонт был 2014 году, — сказал глава профильного ведомства. —В этом году в Костанае в рамках проекта государственно-частного партнерства запланирован закуп системы видеонаблюдения. В проекте мы предусмотрели модернизацию ЦОУ (капитальный ремонт) и установку современных серверных помещений и оборудования».

    Вместе с тем, по словам Кашиева, главной проблемой является отсутствие комплексного подхода при установке камер видеонаблюдения в городах и районах.

    «В связи с этим, предлагаем в 2024 году внедрить единую интеллектуальную систему видеонаблюдения в Костанае, с дальнейшим поэтапным расширением в других районах. Современные решения способны осуществлять непрерывный сбор, передачу и интеллектуальный анализ видеоинформации с большого числа видеокамер (то есть программное обеспечение интегрирует все цифровые и аналоговые камеры). Что увеличит в разы раскрываемость преступлений с помощью биометрии, - отметил А. Кашиев. — Управление информатизации сейчас изучает опыт других регионов по унификации действующих видеокамер путем централизованного закупа систем дорожной и общественной безопасности».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Цифровой Казахстан Костанай
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