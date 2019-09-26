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К 2023 году экспорт казахстанской нефти достигнет 12 млн тонн в год

26 Сентября 2019 14:37
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К 2023 году экспорт казахстанской нефти достигнет 12 млн тонн в год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспорт нефти из Казахстана увеличится на 12 млн тонн в год к 2023 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, объем экспорта будет стабильным в ближайшие 2-3 года. С 2023 года экспорт вырастает на 10-12 млн тонн в год. Это в первую очередь, связано с месторождением Тенгиз. Сейчас в этой местности продолжает свою работу большой инвестиционный проект. Здесь реализуются проекты за 38 млрд долларов», - сказал Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции в рамках XII Евразийского форума KAZENRGY.

Как отметил глава Минэнерго, за счет инвестиционных проектов на нефтегазовом месторождении Тенгиз экспорт нефти вырастет на 12 млн тонн в год уже к 2023 году. Большая часть добытой нефти из Тенгиза экспортируется.

«По экспорту, вслед за Тенгизом, также будет увеличена возможность месторождения Кашагана», - добавил министр.

Ранее в ходе форума Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что к 2040 году спрос на нефть в мире вырастет до 112 млн баррелей в день.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нефть,
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Акбота Кузекбай

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