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    К 19 годам тюрьмы приговорили экс-руководителя Союза фермеров РК

    16 Октября 2019, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана приговорил экс-руководителя Союза фермеров РК к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного городского суда.

    «По приговору суда Даринов Ауезхан признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 124 ч.1, 122 ч.1, 120 ч.4, 121 ч.4 и 124 ч.3 УК РК и осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в пресс-службе.

    Согласно перечисленным статьям, осужденный обвиняется в изнасиловании, развращении малолетних и других правонарушениях сексуального характера.

    Приговор не вступил в законную силу.

    А. Даринова задержали в офисе Союза фермеров, во время рабочего совещания. Осужденному 67 лет, он родился в Акмолинской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Суды Сельское хозяйство Судебный процесс
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