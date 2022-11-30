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    К 17 годам лишения свободы приговорен акмолинец за убийство

    30 Ноября 2022, 22:13

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К 17 годам лишения свободы приговорен житель Акмолинской области за убийство. Жестокое преступление было совершено в июне этого года в одном из увеселительных заведений Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области, 22-летний житель Кокшетау признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 УК РК «Убийство» и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Кроме того, с осужденного будут взысканы средства в счет возмещения материального ущерба и морального вреда потерпевшей стороне.

    Преступление было совершено в ночь на 14 июня в одном из ночных заведений Кокшетау. Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, однако, в ходе словесного разбирательства, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, их хулиганских побуждений нанес три ножевых удара потерпевшему. Полученные раны оказались смертельными.

    Свою вину в предъявленном обвинении, акмолинец признал частично, уверяя что потерпевший выражался в его адрес нецензурной бранью, а затем пытался замахнуться на него, на что он ударил ножом. Однако вина подсудимого в убийстве из хулиганских побуждений подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств в рамках расследования.

    Следователями были досконально изучены свидетельские показания посетителей и персонала, находившихся в заведении в ночь совершения преступления. При определении размера наказания, обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность подсудимого не установлено.
    Акмолинская область Борьба с преступностью Суды МВД РК
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