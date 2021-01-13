Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    К 150-летию Кажымукана мемориальный комплекс построят в Ордабасинском районе Туркестанской области

    13 Января 2021, 14:31

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К 150-летию Кажымукана Мунайтпасова в этом году в Ордабасинском районе Туркестанской области построят мемориальный комплекс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Общая площадь комплекса, который расположится вдоль международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, составит 5 га. Сюда же перенесут музей его имени, расположенный в селе Темирлан.

    На повестке дня совещания, прошедшего под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, были озвучены вопросы развития города Туркестана, а также ход проделанной работы в сфере спорта и туризма, и предстоящие планы на 2021 год.

    Объект будет состоять из библиотеки, выставочного зала, гостиницы, столовой, конференц-зала, спортивного зала, помещения для переодевания, душевых. Также благоустроят и озеленят территорию комплекса, установят скамейки и освещение.

    Комплекс, где можно будет заниматься несколькими видами спорта, также будет удобен для проведения соревнований различного уровня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область История Казахстана Акимат Спорт Юбилей Строительство Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков