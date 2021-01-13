К 150-летию Кажымукана мемориальный комплекс построят в Ордабасинском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К 150-летию Кажымукана Мунайтпасова в этом году в Ордабасинском районе Туркестанской области построят мемориальный комплекс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Общая площадь комплекса, который расположится вдоль международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, составит 5 га. Сюда же перенесут музей его имени, расположенный в селе Темирлан.

На повестке дня совещания, прошедшего под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, были озвучены вопросы развития города Туркестана, а также ход проделанной работы в сфере спорта и туризма, и предстоящие планы на 2021 год.

Объект будет состоять из библиотеки, выставочного зала, гостиницы, столовой, конференц-зала, спортивного зала, помещения для переодевания, душевых. Также благоустроят и озеленят территорию комплекса, установят скамейки и освещение.

Комплекс, где можно будет заниматься несколькими видами спорта, также будет удобен для проведения соревнований различного уровня.