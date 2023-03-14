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    К 10 годам лишения свободы приговорили дуэт закладчиков в Караганде

    14 Марта 2023, 14:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде суд вынес суровый приговор 21-летнему парню и 19-летней девушке. За сбыт наркотических средств каждый из них на 10 лет отправился в места лишения свободы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступный умысел криминального дуэта заключался в том, что через один из мессенджеров он занимался реализацией наркотических средства синтетического происхождения путем закладок. Впоследствии факт подтвердился изъятыми у злоумышленников наркотиками. Кроме того, у них обнаружили мобильник, в котором имелись фото и описание мест закладок, а также специфическая переписка в социальных сетях.

    Со слов осужденных, они хотели заработать много и сразу. Управление по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области информирует, что действия по закладке наркотических средств квалифицируется как сбыт, за которые предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 25 лет, а в иных случаях вплоть до пожизненного.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Суды МВД РК Борьба с наркотиками Караганда
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