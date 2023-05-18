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    К 10 годам колонии приговорили наркоторговца в Жетысуской области

    18 Мая 2023, 17:29

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К десяти годам лишения свободы приговорили наркоторговца, задержанного с «синтетикой» в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержание 25-летнего наркоторговца произвели несколько месяцев назад на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск в Коксуском районе. При личном досмотре, а также санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого изъяли более 2,5 кг различных синтетических наркотиков.

    Кроме того, у задержанного были обнаружены упаковочные материалы, весы, zip-пакеты и т.д. Выяснилось, что мужчина подрабатывал в интернет-магазине в качестве закладчика синтетических наркотиков, которые распространял в Талдыкоргане и его окрестностях. «Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам подозреваемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.1, 2, 3, 5 части третьей ст.297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жетысуской области Мурат Жумабаев.

    В этом году полиции региона удалось обезвредить 60 подозреваемых в наркопреступлениях и изъять из незаконного оборота более 30 кг различных видов наркотиков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Суды МВД РК Борьба с наркотиками Жетысуская область
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