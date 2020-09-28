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    К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области

    28 Сентября 2020, 22:36

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как установил суд, в апреле прошлого года житель поселка Макат, которому было 17 лет, в Атырау из обреза застрелил 32-летнего мужчину. В ходе следствия подозреваемому исполнилось 18 лет. Суд признал его виновным по статье 99 УК РК («Убийство») и статье 287 («Незаконные хранение и ношение оружия») и приговорил к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строго режима», - сообщили в пресс-службе областного суда.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс
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