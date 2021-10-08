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    Junior Еurovision 2021: стартовало онлайн-голосование за участников национального отбора

    8 Октября 2021, 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены жюри Национального отбора международного конкурса Junior Eurovision 2021 определили 30 сильнейших участников, которым предстоит побороться за место в следующем этапе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Агентство «Хабар».

    Их имена опубликованы на сайте jevision.khabar.kz.

    Финалистов Национального отбора определят путем голосования, который стартовал в 00:00 часов 8 октября и продлится до 12 октября. На данном этапе казахстанцы смогут отдать свои голоса за наиболее понравившегося участника на сайте jevision.khabar.kz.

    В финале Национального отбора юные таланты исполнят свои песни. Музыкальные произведения специально для них будут написаны казахстанскими композиторами. Победитель будет определен по результатам оценок членов жюри и SMS-голосования. Финалист, набравший наибольшее количество баллов, будет представлять Казахстан на Международном песенном конкурсе JuniorEurovisionSongContest 19 декабря в Париже.

    На территории Казахстана конкурс JuniorEurovisionSongContest будет транслировать телеканал «Хабар».

    Напомним, в этом году поступило почти 819 заявок на участие. В 19-ом детском конкурсе песни JuniorEurovisionSongContest будут представлены 19 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Испания и Украина.

    Участие Казахстана в данном конкурсе уже в четвертый раз стало возможным благодаря тому, что Агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза с 2016 года.

    В этом году проект поддержало Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Связь, ТВ, IT Общество
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