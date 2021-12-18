Junior Eurovision 2021: казахстанцев призывают поддержать Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 19 декабря, состоится музыкальный конкурс Junior Eurovision, в котором Казахстан представят 11-летний Алинур Хамзин и 8-летний Бекнур Жанибекулы. Эксперты говорят, что у них хорошие шансы на победу. В Министерстве информации и общественного развития рассказали, как можно проголосовать за наших ребят, передает МИА «Казинформ».
По информации агентства «Хабар», на парижской сцене ребята в дуэте исполнят песню «Ертегі әлемі». Они выступят на международном конкурсе под номером 10, что определила жеребьевка, которая состоялась на церемонии открытия Детского Евровидения 13 декабря.
«Посмотрите короткий видеоролик всех участников. Выберите Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также еще двух участников из других стран. Прямая трансляция Junior Eurovision из столицы Франции при поддержке Министерства информации и общественного развития будет 19 декабря в 21:00 на телеканале «Хабар».
Призываем всех казахстанцев поддержать и проголосовать за юных соотечественников, которые представят нашу стран», - отметили в министерстве.
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