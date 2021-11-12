Jazeera Airways запускает рейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт на воздушном судне типа Boeing A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю (среда и воскресенье)», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами.