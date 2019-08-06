Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    «Jastar Otanga»: молодых казахстанцев призвали поделиться инновационными идеями

    6 Августа 2019, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация «Болашак» запустила новые проекты для молодежи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ассоциация «Болашак» в рамках государственного гранта НАО«Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации иобщественного развития РК запускает проекты «Нетворкинг и обмен опытоммолодежных организаций Казахстана» и «Фестиваль инновационных идей «JastarOtanga», - сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель комитета по деламмолодежи и семьи МИОР РК Мадияр Кожахмет.

    Как отметил спикер, целью проекта «Нетворкинг и обмен опытоммолодежных организаций Казахстана» являются поддержка и развитие молодежных НПОв регионах для эффективного обмена информацией и опытом по вопросам организациидеятельности. Работа с государственными органами охватит 14 областей, а такжегорода Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

    Участниками могут стать молодежные организации, НПО,взаимодействующие с молодежью, молодежные ресурсные центры Казахстана.

    «В ходе проекта ожидаются расширение каналов взаимодействия,содействие нетворкингу и обмену знаниями между молодежными организациями и НПО,обмен опытом и изучение лучших практик молодежных организаций», - отметил МадиярКожахмет.

    Кроме того, в рамках проекта планируется проведениетренингов, мастер-классов, семинаров, диалоговых площадок для представителеймолодежных организаций, а также мероприятия по построению взаимоотношений междумолодежью Казахстана и Соединенных Штатов Америки. Тренинги и семинары длямолодежи будут проводить квалифицированные коучи, опытные представителимолодежных организаций.

    В фестивале же инновационных идей «Jastar Otanga» могутпринять участие молодые люди со всего Казахстана в возрасте от 18 до 29 лет.Цель конкурса - содействие развитию деловой активности и занятости населения,бизнес-мышления молодежи, а также создание условий для самореализации молодежи.

    «Направления идей для участия в проекте - IT, медицина,утилизация отходов, сфера услуг, сельское хозяйство, энергетика,машиностроение, «умные» технологии и другие направления по итогам заявок», -проинформировал спикер.

    Финал проекта пройдет в городе Алматы с 23 по 24 октября2019 года.

    Фестиваль даст возможность молодым людям со всего Казахстаназаявить о себе и реализовать идеи в разных направлениях.

    Подробную информацию можно найти на сайте Ассоциации«Болашак» bolashak.kz в разделе проекты.

    График проведения мероприятий:

    13-14 августа - Павлодарская область (г. Павлодар);

    19-20 августа - г. Нур-Султан;

    27-28 августа - Западно-Казахстанская область‎ (г. Уральск);

    3-4 сентября - Алматинская область (г. Талдыкорган);

    10-11 сентября - г. Шымкент.

    По итогам проекта будет выпущен сборник лучших казахстанскихпрактик НПО и МРЦ.

    Автор:

    Лаура Амантаева

    НПО Другие государственные органы Болашак Общество Молодежь Год молодежи
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау