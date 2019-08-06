«Jastar Otanga»: молодых казахстанцев призвали поделиться инновационными идеями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация «Болашак» запустила новые проекты для молодежи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассоциация «Болашак» в рамках государственного гранта НАО«Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации иобщественного развития РК запускает проекты «Нетворкинг и обмен опытоммолодежных организаций Казахстана» и «Фестиваль инновационных идей «JastarOtanga», - сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель комитета по деламмолодежи и семьи МИОР РК Мадияр Кожахмет.

Как отметил спикер, целью проекта «Нетворкинг и обмен опытоммолодежных организаций Казахстана» являются поддержка и развитие молодежных НПОв регионах для эффективного обмена информацией и опытом по вопросам организациидеятельности. Работа с государственными органами охватит 14 областей, а такжегорода Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Участниками могут стать молодежные организации, НПО,взаимодействующие с молодежью, молодежные ресурсные центры Казахстана.

«В ходе проекта ожидаются расширение каналов взаимодействия,содействие нетворкингу и обмену знаниями между молодежными организациями и НПО,обмен опытом и изучение лучших практик молодежных организаций», - отметил МадиярКожахмет.

Кроме того, в рамках проекта планируется проведениетренингов, мастер-классов, семинаров, диалоговых площадок для представителеймолодежных организаций, а также мероприятия по построению взаимоотношений междумолодежью Казахстана и Соединенных Штатов Америки. Тренинги и семинары длямолодежи будут проводить квалифицированные коучи, опытные представителимолодежных организаций.

В фестивале же инновационных идей «Jastar Otanga» могутпринять участие молодые люди со всего Казахстана в возрасте от 18 до 29 лет.Цель конкурса - содействие развитию деловой активности и занятости населения,бизнес-мышления молодежи, а также создание условий для самореализации молодежи.

«Направления идей для участия в проекте - IT, медицина,утилизация отходов, сфера услуг, сельское хозяйство, энергетика,машиностроение, «умные» технологии и другие направления по итогам заявок», -проинформировал спикер.

Финал проекта пройдет в городе Алматы с 23 по 24 октября2019 года.

Фестиваль даст возможность молодым людям со всего Казахстаназаявить о себе и реализовать идеи в разных направлениях.

Подробную информацию можно найти на сайте Ассоциации«Болашак» bolashak.kz в разделе проекты.

График проведения мероприятий:

13-14 августа - Павлодарская область (г. Павлодар);

19-20 августа - г. Нур-Султан;

27-28 августа - Западно-Казахстанская область‎ (г. Уральск);

3-4 сентября - Алматинская область (г. Талдыкорган);

10-11 сентября - г. Шымкент.

По итогам проекта будет выпущен сборник лучших казахстанскихпрактик НПО и МРЦ.