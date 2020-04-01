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    «Jas Otan» временно приостанавливает бесконтактную доставку товаров первой необходимости

    1 Апреля 2020, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Jas Otan» принимает решение временно приостановить бесконтактную доставку товаров первой необходимости. Об этом сообщил Елнур Бейсенбаев на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» за последние две недели волонтеры «Jas Otan» и партии «Nur Otan» бесконтактной доставкой обеспечили товарами первой необходимости более 20 тысяч нуждающихся семей во всех регионах нашей страны, в том числе одиноких пожилых людей, граждан с особыми потребностями и др.

    Все это стало возможным благодаря волонтерам! Волонтёры - это герои нашего времени, супермены без плащей. Выражаю огромную благодарность волонтерам за работу! Вы - светлое будущее нашей страны!

    С учетом развития ситуации «Jas Otan» принимает решение временно приостановить данную работу. Призываем все организации также последовать нашему примеру, чтобы не подвергать опасности здоровье как населения, так и волонтеров. Еще раз благодарим всех за проявленное неравнодушие. Біз біргеміз!» - говорится в сообщении.

    Автор:

    Нур Отан Волонтёрство
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