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    «Jas Otan» пользуется всеми ресурсами партии «Nur Otan» – Елнур Бейсенбаев

    15 Сентября 2020, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев рассказал о преимуществах организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молодежное крыло «Jas Otan» - это одна из крупных молодежных организаций, которая имеет 17 региональных филиалов, в наших рядах более 100 тысяч членов. Мы всегда консолидируем и работаем с другими молодежными организациями», - сказал Елнур Бейсенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам для «Jas Otan» вопросы молодежи и молодежной политики всегда первостепенны.

    «Если взять казахстанскую молодежь от 14 до 35 лет, то их количество – 6,2 миллиона человек. Каждый третий житель нашей страны – это молодой человек, который действительно болеет за нашу страну. И мы, как молодежное крыло партии «Nur Otan» в лице «Jas Otan» готовы сотрудничать со всей молодежью», - отметил спикер.

    «Что нас отличает от других молодежных организаций? Мы имеем большой политический ресурс в качестве правящей партии, то есть всеми ресурсами «Nur Otan» «Jas Otan» пользуется. Благодаря этому каждое предметное решение у нас хорошо принимается, на своем уровне и дает результаты. Мы всегда готовы максимально исполнять любые наказы молодежи», - заключил Е.Бейсенбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Нур Отан
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