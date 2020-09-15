«Jas Otan» пользуется всеми ресурсами партии «Nur Otan» – Елнур Бейсенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев рассказал о преимуществах организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежное крыло «Jas Otan» - это одна из крупных молодежных организаций, которая имеет 17 региональных филиалов, в наших рядах более 100 тысяч членов. Мы всегда консолидируем и работаем с другими молодежными организациями», - сказал Елнур Бейсенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам для «Jas Otan» вопросы молодежи и молодежной политики всегда первостепенны.

«Если взять казахстанскую молодежь от 14 до 35 лет, то их количество – 6,2 миллиона человек. Каждый третий житель нашей страны – это молодой человек, который действительно болеет за нашу страну. И мы, как молодежное крыло партии «Nur Otan» в лице «Jas Otan» готовы сотрудничать со всей молодежью», - отметил спикер.

«Что нас отличает от других молодежных организаций? Мы имеем большой политический ресурс в качестве правящей партии, то есть всеми ресурсами «Nur Otan» «Jas Otan» пользуется. Благодаря этому каждое предметное решение у нас хорошо принимается, на своем уровне и дает результаты. Мы всегда готовы максимально исполнять любые наказы молодежи», - заключил Е.Бейсенбаев.



