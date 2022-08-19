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    Jah Khalib дал большой концерт в Усть-Каменогорске

    19 Августа 2022 15:23

    Бахтияр Мамедов, более известный под сценическим псевдонимом — Jah Khalib рэпер, певец, битмейкер и продюсер выступил во Дворце спорта им. Бориса Александрова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ustinka.kz.

    Jah Khalib не только исполнял свои хиты, но и с удовольствием общался с публикой и даже отдельными фанатами, что, конечно, вызвало у них бурю восторга. Не обошлось без лирики и романтических моментов, прямо во время выступления звезды один из фанатов репера сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной и та сказала «да». Это тронуло Jah Khalib и он обратился к ним со сцены и уже следующий куплет звучал для новоиспеченных жениха и невесты и всех кто любит.


    Фото: ustinka.kz
    #Новости шоу-бизнеса Казахстана #Jah Khalib
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