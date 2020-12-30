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    Jýsan Bank приобрел акции АТФБанка

    30 Декабря 2020, 14:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jýsan Bank.

    В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора.

    В результате покупки АТФБанка, общий объем активов двух банков, входящих в группу Jýsan, составит порядка 3 трлн тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Совокупный размер высоколиквидных активов двух банков превысит 1,3 трлн тенге, что является одним из самых высоких показателей на рынке Казахстана.

    На сегодняшний день в группу Jýsan помимо банков входят финансовые компании, предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию, брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем.

    Все текущие сервисы АТФБанка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

    Также сообщается, что бывший акционер АТФБанка Галимжан Есенов стал крупным акционером Jýsan Bank после приобретения 19,97% акций Jýsan Bank.

    Данная сделка состоялась в рамках дополнительного размещения акций Jýsan Bank и получила одобрение Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Экономика
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