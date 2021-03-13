Известный журналист Михаил Гусман удостоен ордена «Достык»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вручил орден «Достык» II-й степени первому заместителю генерального директора Информационного Агентства ТАСС Михаилу Гусману, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

Согласно Указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, российский журналист удостоен высокой награды «за вклад в развитие отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией».

Михаил Гусман выразил признательность руководству РК за высокую награду и заверил, что вместе с коллегами будет делать всё возможное для развития и укрепления сотрудничества двух стран в информационной сфере. Также он поздравил казахстанцев с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелал стране мира и процветания.

Орден «Достык» (Дружбы) – одна из высших наград Республики Казахстан, которой удостаиваются за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.











