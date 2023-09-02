«Известный российский блогер» шантажировал астанчанок компрометирующими фото

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Злоумышленники через социальные сети под фейковым аккаунтом от имени известного российского блогера познакомились с 40 девушками, а затем шантажировали их, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

Правоохранители вышли на след группы лиц, вымогавшей деньги у девушек за неразглашение интимных фотографий.

Установлено, что злоумышленники через социальные сети Instagram и Telegram под фейковым аккаунтом от имени известного российского блогера знакомились с девушками. Посредством продолжительной переписки они входили к ним в доверие, затем предлагали обмениваться интимными фотографиями. В дальнейшем, используя компрометирующие фото в качестве инструмента давления, начали требовать деньги, угрожая разглашением порочащих сведений.

Кроме того, входя в доверие, предлагали регистрацию в социальной сети Instagram в получении галочки, продвижении аккаунта и других услуг.

«В настоящее время в отношении подозреваемых лиц установлены 40 фактов в совершении вымогательства и мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы. Проводится досудебное расследование по ст. 194 УК и ст. 190 УК РК», - сообщили в полиции.