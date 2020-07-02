Известный политолог рассказал о судьбоносных решениях Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев рассказал о судьбоносных решениях Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, которые обеспечили безопасность страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях отсутствия традиций государственного строительства и управления новой республикой, острой нехватки кадров и глубочайшего социально-экономического кризиса Первому Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву было необходимо ежеминутно принимать важнейшие исторические решения, каждое из которых будет иметь долгосрочные последствия, и вносить свои коррективы в определение траектории будущего всего государства. Одновременно было необходимо решать весь комплекс обрушившихся на страну задач и проблем – от политических и экономических до социальных и межэтнических», - сказал Талгат Калиев, выступая на международной конференции «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».

Спикер отметил, было очевидным, что обеспечение межэтнического климата должно стать зоной коллективной ответственности всего населения страны. Так четверть века назад Нурсултаном Назарбаевым было инициировано создание Ассамблеи народа Казахстана, в которой были представлены все этнические группы.

«С этого момента любые напряженности между ними решались за столом переговоров. И именно наличие этого уникального института позволяет уверенно говорить об отсутствии «белых пятен» в этнополитическом процессе, в который в нашей стране вовлечены самые широкие слои общества. Другой точкой потенциальных конфликтов, как свидетельствует общемировая практика, является наличие территориальных претензий и нерешенных споров. Трудно переоценивать актуальность этой проблемы для молодого государства, только появившегося на политической карте мира. К решению этого вопроса Нурсултан Назарбаев приступил самым неожиданным образом, заручившись гарантиями территориальной целостности нашей страны от крупнейших держав – членов ядерного клуба - в обмен на отказ от четвертого по размаху ядерного арсенала. Это судьбоносное решение одновременно как обеспечивало безопасность страны, так и определяло образ молодого государства, отныне и навсегда заявляющего о своей приверженности идеалам мира, прогресса и нормам международного права. Параллельно с каждым соседним государством были инициированы многолетние переговоры о делимитации государственной границы. В результате сегодня граница Казахстана делимитирована по всему периметру», - подчеркнул Талгат Калиев.

В работе конференции также приняли участие руководители и ведущие эксперты научно-аналитических центров, ректоры вузов, главы региональных международных организаций, а также авторитетные зарубежные эксперты.