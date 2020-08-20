Известный общественный деятель объяснила, почему решила участвовать в праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный общественный деятель Алия Садырбаева призвала казахстанцев принять участие в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я в определенное время хотела использовать площадку партии Nur Otan для того, чтобы заниматься своей деятельностью, а именно помощью людям в решении социальных проблем, но именно тогда не было возможности. Но сейчас, видя перемены, которые происходят, те обещания, которые даются и которые выполняются, я тоже решила принять участие в праймериз, поддержать Лигу сторонников партии Nur Otan», - сказала Алия Садырбаева на брифинге в СЦК.

В этой связи, она обратилась к казахстанцам.

«Хочу обратиться к людям, которые считают, что они могут, что они способны вносить свою лепту в изменение страны - приходите, регистрируйтесь, участвуйте в праймериз. Со своей стороны, если какие-то моменты несправедливости, неправильные, закулисные решения происходят – говорите, не молчите об этом. Лига сторонников партии Nur Otan, руководство партии Nur Otan будет все эти моменты рассматривать очень внимательно», - заверила Алия Садырбаева.

Общественный деятель добавила, что руководство партии Nur Otan пообещало, по всем нарушениям разбирательства будут вплоть до признания результатов выборов недействительными.



