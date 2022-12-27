Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным

27 Декабря 2022, 19:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На днях инфополе заполнилось новостями о фотографии казахстанки Балаусы Толеген, чье фото во время шоу высмеял ведущий Comedy Club на ТНТ Павел Воля. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с девушкой, чье фото моментально разлетелось в казахстанских и зарубежных СМИ. Как выяснилось, Балауса не намерена оставлять шутку безнаказанной.

«Это свежий выпуск, вышел чуть более недели назад. Фотографию выкладывала в Instagram в 2018 году. Кроме Instagram, нигде не выкладывала. Я посмотрела и почувствовала беззащитность, когда не могу ответить, ничего сделать. Мы разговариваем с юристами, завтра будет встреча, но мы обязательно будем что-то делать, пока точно не могу сказать, что», - прокомментировала Балауса Толеген.

В отрывке из выпуска «Женские понты» Comedy Club Павел Воля назвал казахстанку «долбанько».

«Есть такой тип женских понтов, когда она летящая, воздушная, она такая как космос. Она что-то между мечтой и долбанько», - шутит Павел Воля.

Однако казахтанка Балауса Толеген считает, что юмор заканчивается там, где начинаются личные границы человека.

«Есть такое понятие, как право на согласие. Если бы я купила билеты на это шоу, пришла и была готова к подобной прожарке, это была бы одна тема. В моем случае это другая ситуация… Без разрешения они не имели право брать мое изображение», - пояснила она.

Девушка также ответила хейтерам, которые оставляли комментарий: «если бы ты сама об этом не сказала, никто бы об этом не узнал».

«Нормализация оскорблений под предлогом шутки, чтобы снять с себя ответственность, продолжилась бы. Точнее будет продолжаться. Я счастлива, что смогла внести свои 5 копеек, чтобы люди, которые испытывают смешанные чувства на эту тему, поняли, почему. Решила идти дальше благодаря огромному количеству людей, которые говорили об этом. Буду дальше поднимать эту тему не только как женщина, которую оскорбили, но и как человек, у которого есть права отвечать на буллинг», - сказала Балауса.

По словам девушки, с ней не связывался ни Павел Воля, ни другие участники Comedy Club.

Кадр из видео