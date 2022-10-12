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    Известный Катарский банк планирует открыть филиал в Казахстане

    12 Октября 2022, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Катар вложил в экономику Казахстана около 50 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За эти годы Катар уже около 50 млн долларов инвестиций вложил, занимаясь в том числе благотворительностью – в Алматы построено медицинское учреждение», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Акорды.

    Но товарооборот, по его признанию, оставляет желать лучшего.

    «По итогам восьми месяцев этого года мы находимся на уровне 3 млн. Это очень низкий уровень торговли, надо признать. Большая работа ведется в сфере финансов – известный Катарский банк планирует здесь открыть свой филиал. На базе МФЦА сейчас регистрируются различные Катарские финансовые институты», - добавил зампремьера.

    Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

    Фото:vergiler.az

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Инвестпроекты Акорда Сотрудничество Катар
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