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Известный индийский гроссмейстер провёл обряд «тұсау кесер» для маленького казахстанца

Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2023, 15:48
Известный индийский гроссмейстер провёл обряд «тұсау кесер» для маленького казахстанца Фото: Казахстанская федерация шахмат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный индийский шахматист, 15-й чемпион мира Виши Ананд провёл обряд «тұсау кесер» для юного казахстанца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы готовились провести обряд в этом месяце, планировали мероприятие, и так совпало, что в этот период у нас в столице проходит такое масштабное шахматное событие, рискнули предложить величайшему шахматисту, и мы очень благодарны, что он согласился», - говорит мама ребенка.

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Перед началом обряда шахматист дал малышу несколько напутственных слов.

«Это очень большая честь для меня - принять участие в старте чьей-то жизни. Я желаю Абдрахману всего самого наилучшего, крепкого здоровья и счастья. Малыш, выбери ту профессию, которая сделает тебя счастливым на протяжении всей твоей жизни», - пожелал Ананд.

Затем шахматист перерезал мальчику путы и вместе с мамой ребенка повел его по белой дорожке.

В знак признательности и по казахской традиции родители подарили Виши праздничный шапан.


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