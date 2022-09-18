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    Известный художник и скульптор проводит выставку в Кокшетау

    18 Сентября 2022, 12:49

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два юбилея легли в основу проходящей в музее литературы и искусства выставки председателя Союза художников Акмолинской области, заслуженного деятеля культуры Казахстана, почетного работника образования Республики Казахстан, художника, скульптора, педагога, профессора Юрия Попова. В этом году он отметил свое 75-летие и 50-летие приезда из Москвы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экспозиции выставки включают живописные работы, керамику, фотографии значимых скульптур и мозаичные работы.

    «В связи с тем, что зал маленький, старались вместить в него как можно больше работ, чтобы осветить весь творческий путь. Поэтому живопись разных периодов, а вот из керамики взяли лишь то, что было сделано за последние два-три года. Та экспозиция, что получилась, - всецело заслуга работников музея», - сказал Ю. Попов.

    Поздравляя с открытием выставки, руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова вручила Ю. Попову медаль Союза художников РК.

    По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, Попов Юрий Григорьевич родился 19 июля 1947 года в городе Караганде. Окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище в 1972 году.

    Юрий Григорьевич в течение многих лет возглавляет творческий коллектив Кокшетауского областного Союза художников РК. Благодаря большому профессиональному опыту руководителя ему удалось сплотить и сохранить коллектив. Он воспитал несколько поколений художников, ставших сегодня известными мастерами изобразительного искусства Казахстана. Государство высоко оценило его вклад в развитие духовных ценностей и традиций нашего многонационального народа и удостоило почетного звания «Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан» (1995 г.). Ю.Попов участник республиканских и международных выставок в Чехословакии, Турции, США, Израиле, его работы находятся в Государственном музее искусств им. А.Кастеева города Алматы, музеях областных центров и частных коллекциях разных стран мира.

    «Сегодняшний день перегружает нас событиями, вызывает подчас раздражение, и мне хотелось, чтобы, когда человек вошел в выставочный зал, он получил внутреннее спокойствие. Лето, рассвет, облака… Заставить человека ощутить это. То есть все должно создать такое настроение. А вот что получилось, пусть судит сам зритель», - добавил виновник торжества.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура Кокшетау
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