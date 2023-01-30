Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном отделении принято заявление о вступлении в партию «Байтак» известного эколога, ученого, общественного деятеля, депутата 7-го созыва Мажилиса Парламента РК, члена Комитета по вопросам экологии и природопользованию Айжан Скаковой, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметили в партии, Айжан Скакова последовательно выступает по самым острым экологическим проблемам Казахстана и многое делает для их решения на практике — это вопросы Каспия, Арала, Балхаша, Семипалатинского полигона и др.

По её инициативе создан государственный природный резерват «Бокей Орда» для защиты популяции сайги, подняты вопросы сохранения биоразнообразия, рационального использования водных ресурсов, решены вопросы пересмотра Красной Книги Казахстана.

Скакова Айжан Амангельдиевна - выпускница МГУ им. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата географических наук по специальности «геоэкология», являлась руководителем государственного научно-исследовательского института проблем экологии КазНУ им аль- Фараби, принимала активное участие в возрождении Казахского общества охраны природы, деятельности газеты «Экологический курьер».

На международных симпозиумах и республиканских конференциях как учёный-эколог поднимала вопросы глобального потепления, изменения климата, устойчивого развития, водной безопасности и дипломатии в странах Центральной Азии, имеет ряд научных публикаций в международных рейтинговых изданиях по экологии и охране окружающей среды, публикации в СМИ.

Кроме того, известна активная позиция Айжан Скакова вопросу социальной защиты детей, материнства и детства.

«Пополнение наших рядов таким профессионалом в области экологии и окружающей среды и политическим «тяжеловесом» как Айжан Скакова — большое событие для партии Байтак. Богатейший опыт, энтузиазм и патриотизм Айжан, несомненно, внесут весомый вклад в развитие и продвижение партии Байтак и активизируют реальную работу по обеспечению экологической безопасности», - отметили в партии.





Фото: baytaq.kz