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    Известные журналисты вступили в ряды партии «Ауыл»

    23 Сентября 2020, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания политсовета Народно-демократической партии «Ауыл» известные журналисты вступили в ряды партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заседание политсовета проходит в Национальной библиотеке в Нур-Султане. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о проведении партией общенационального опроса «Ел аманаты». Работу политсовета открыл председатель Народно-демократической партии «Ауыл» Али Бектаев, который отметил значимость данного проекта для партии.

    «Проект общенационального опроса «Ел аманаты» мы инициировали с целью выявления наиболее важных социальных и экономических проблем, стоящих сейчас перед социумом. Все выявленные проблемы в ходе опроса станут аманатом народа для партии, которые послужат ориентиром нашей дальнейшей работы и лягут в основу Программы партии «Ауыл». Предложения наших респондентов не останутся без внимания и будут доведены до органов власти», - выступил Али Бектаев.

    Также на заседании политсовета были вручены партийные билеты новым членам партии. В ряды партии вступили известные журналисты Несип Жунисбаев и Зейн Алипбек. Членом партии также стал глава общественного фонда «Іскерлікке даму» Анас Баккожаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ Политические партии Общество
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