Известные ученые проголосовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журинов отдал свой голос на выборах депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мурат Журинов подчеркнул, что наша страна имеет все основания и условия для дальнейшего процветания.

«Открытые и честные выборы в Парламент – это как лакмусовая бумага. Это индикатор настроения населения. Исходя из процента голосов, можно заключить о том, что как решены социальные вопросы в данном населенном пункте, районе или городе. О перспективе нашего государства хочу сказать, что у Казахстана - огромная территория, это наше будущее, залог нашего процветания. Наша земля очень богатая, есть все элементы таблицы Менделеева. Мы имеем все основания и условия для дальнейшего процветания», - отметил Мурат Журинов.

О выборах рассказал доктор политических наук, профессор Есенжол Алияров.

«Сегодня состоялись очередные парламентские выборы. Я, как избиратель, увидел, что созданы все условия – кабины, прозрачные урны, у всех проверяли удостоверения личности, никакого давления на избирателей не было. На мой взгляд, эти выборы состоялись без нарушения нынешнего законодательства. Думаю, что такие же выборы состоялись по всей стране. Конечно, могут быть какие-то недовольства, но, на мой взгляд, недовольства может выражать та партия, которая принимала участие в выборах. Будет не совсем правильно, неэтично и незаконно, если в этот процесс будут вовлечены люди, которые не участвовали в выборах. Это очень важное составляющее. Должно быть основание для того, чтобы выразить недовольство. Поэтому как политолог могу заявить, что в рамках Закона выборы проходят без нарушений», - заключил Алияров.