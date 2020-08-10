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    Известные поэты и писатели возложили цветы к памятнику Абая в Алматы

    10 Августа 2020, 13:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и известные поэты и писатели возложили цветы к памятнику Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемония состоялась на площади Абая. В ней, помимо акима, участвовали известные литературные и общественные деятели: Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.

    Абай - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

    Ранее сообщалось, что государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием государственных и общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику Абая в столице.

    Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Память Курултай Общество Абай
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