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Известные казахстанцы выступили против насилия над детьми
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЮНИСЕФ и известные казахстанцы объединились против насилия в отношении детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Постерный социальный проект, в котором знаменитые личности выступили против насилия в отношении детей, стартовал в Казахстане в рамках масштабной коммуникационной кампании по профилактике насилия в отношении детей.
Коммуникационная кампания проводится Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, при поддержке Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК и акиматов областей.
Воспитание с пониманием, искренний диалог с ребенком без физического и эмоционального насилия - такую цель ставили перед собой создатели постерной социальной кампании.
В постерной инициативе приняли участие известные казахстанцы, среди которых многократная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова, актёр Санжар Мади, радиоведущая Диана Снегина, телепродюсер Тимур Балымбетов, музыкант и исполнитель Галымжан Молданазар, журналист Полина Шиманская, общественный деятель Виктория Моминбаева, актриса театра Анастасия Тарасова, блогер Азиза Айбадуллина и певица Диана Шарапова.
Они обратились к казахстанцам с призывом отказаться от мифов и стереотиов в воспитании, которые негативно влияют на детей. Также популярные личности высказались о важности позитивных методов воспитания и почему они против физического и психологического наказания.
Казахстанская радиоведущая Диана Снегина уверена, что понимание, внимание и забота именно то, что нужно каждому ребёнку.
«Подзатыльник, как и психологическое давление - это не метод воспитания или усмирения. Что почувствует взрослый, если его внезапно ударят по затылку? Так, каким же образом подзатыльник поможет ребенку в развитии?! Для каждого ребёнка родитель - это, прежде всего, друг и самый близкий человек, от которого, в первую очередь, он ждёт поддержки и хорошего примера, а не подзатыльник или критику»,- считает Диана Снегина.
Казахстанский актёр Санжар Мади рассказал о том, как важно отойти от привычных стереотипов в воспитании.
«Участие в постерной кампании ЮНИСЕФ - моя личная позиция как родителя в вопросах недопущения насильственных методов воспитания. Я стал отцом сравнительно недавно и для меня эта тема является актуальной, так как я осознаю важность правильного воспитания в развитии личности своего ребенка. Физическое наказание лишает ребенка возможности видеть и понимать причины своих ошибок. Важно научиться слушать своего ребенка и понимать его нужды. Я надеюсь, что данная постерная кампания научит нас толерантности по отношению к детям»,- уверен Санжар Мади.
По словам представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Юрия Оксамитного, привычные подзатыльник и шлепок, которые родители привыкли применять по отношению к ребёнку, могут стать причиной развития у него комплексов, ряда проблем и заболеваний, в том числе: заикание, смещение шейных позвонков, нарушений нервной, эндокринной и иммунной систем и другое.
«Любой шлепок - это насилие, и происходит оно из-за норм и установок, сформировавшихся в обществе в течение многих лет. Поэтому мы начали коммуникационную кампанию, где подчеркиваем важность позитивного воспитания детей без физического и психологического насилия, основанного на уважении прав и личности ребенка»,- отметил Юрий Оксамитный.
Коммуникационная кампания ЮНИСЕФ «Услышь! Поговори! Обними!» по предотвращению насилия в отношении детей стартовала в январе 2018 года и охватывает ряд регионов Казахстана. Её основная цель - изменение негативных социальных норм, установок, поведений и методов, практикуемых родителями и обществом в вопросах воспитания детей.
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