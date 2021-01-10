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    Известные деятели искусства проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

    10 Января 2021, 16:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские деятели искусства приняли активное участие на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, проходящих сегодня в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свою политическую активность известные люди демонстрировали на страницах в социальной сети Instagram.

    К примеру, известная певица Алтынай Жорабаева посетила избирательный участок в городе Нур-Султан. Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.

    «Я сделала свой выбор. Я за стабильность и за благополучие страны!», - написала певица.

    Оперная певица Майра Мухамедкызы, недавно ставшая руководителем театра оперы и балета в Шымкенте, также написала о своем голосовании на избирательном участке.

    «Уважаемые жители Шымкента! Призываю всех вас принять участие в сегодняшней избирательной кампании и отдать свой гражданский долг кандидатам, принявшим участие в выборах. Тысяча благодарностей моему народу, который пожелал мне удачи в моей новой должности. Я начала свою работу», - говорится в посте.

    Певец, солист группы «Музарт» Сакен Майгазиев также находился с 74-летней матерью на избирательном участке в городе Шымкент.

    «Пусть Аллах поддержит казахский народ! Я сделал свой выбор», - написал он на своей странице.

    Певец Баглан Абдраимов также оставил запись о том, что проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Алматы.

    «Выборы 2021 год. Я выполнил свой гражданский долг! Удачи всем партиям! Приходите на выборы!», - написал он.

    Не осталась в стороне и известная певица Маржан Арапбаева.

    «Я приняла участие на выборах и сделала свой выбор! Давайте усердно служить светлому будущему нашей страны и быть настоящими патриотами нашей Родины!!!», - призвала певица соотечественников.

    Известный актер, руководитель театра Адиль Ахметов также написал, что выполнил гражданский долг.

    «Сегодня исторический день для нашего государства. Я принял участие на выборах и сделал свой выбор. Уверен, что сделал правильный выбор!», - написал актер.

    Певица Алма Аманжолова также написала о своем присутствии на избирательном участке в Алматы.

    «Население Алатауского района активно участвует в выборах. Я отдала свой голос. Пусть наше будущее будет светлым!», - сказала она.

    Певец Досымжан Танатаров написал, что сделал выбор для развития Казахстана.

    «Я за благополучие и спокойствие страны! Мой выбор - стабильность и развитие Казахстана! Преодолеем и победим трудности вместе!», - написал Досымжан Танатаров.

    Известный певец Серикбол Сайлаубек также с утра направился в избирательный участок для сегодняшнего голосования.

    «Ассалаумагалекум, мой народ! Я проголосовал. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!», - написал певец.

    Между тем, актриса и певица Айгуль Иманбаева также проявила свою гражданскую активность и посетила избирательный участок.

    «С добрым утром страна!!! Пусть в нашей стране все будет хорошо. Я сделала свой выбор!»,- написала певица.

    Стоит отметить, что 10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В Алматы с 07:00 открыто 507 избирательных участков. Места голосования соответствуют требованиям Закона РК «О выборах в РК», Центральной избирательной комиссии.

    На 581 участках работают 2535 медицинских работников: 1014 врачей, 1521 медсестер. Кроме того, возле некоторых избирательных участков дежурят скорая медицинская помощь.

    Голосующие могут узнать свой избирательный участок через колл-центр 221-10-01 или с помощью Telegram-бота @sailau_almaty, а также узнать его в сервисном центре «Open Almaty» и через сайт http://service.almaty.kz/ru.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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