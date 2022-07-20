Известные артисты выступят на летних концертах в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля и 6 августа в Камерном зале им. К. Байсеитовой пройдут летние концерты «Музыкальные каникулы в «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В столичном театре выступят одаренные казахстанские артисты, лауреаты международных конкурсов, студенты, обучающиеся в ведущих творческих вузах республики и престижных учебных заведениях за рубежом.

«Музыкальные каникулы в «Астана Опера» – один из любимых проектов слушателей. Многие молодые артисты ждут этот проект и с удовольствием принимают в нем участие, и из-за большого количества желающих мы даже сделали два концерта. Все музыканты показывают высокий художественный уровень, с удовольствием выходят на сцену и представляют всегда разные программы, хотят удивить публику чем-то интересным, к примеру, произведениями, ранее не исполнявшимися в Казахстане», - говорит директор департамента литературно-музыкальной работы, руководитель Камерного зала им. К. Байсеитовой Маржан Жакенова.

Участники концертов – студенты разных музыкальных вузов: Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, Казанской государственной консерватория им. Н. Жиганова, Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили, Университета Темпл в Филадельфии (США), Conservatorio della Svizzera Italiana (Швейцария), Российской академии музыки им. Гнесиных, Королевской консерватории Брюсселя (Бельгия).

В первом вечере выступят вокалистки Азиза Омарова, Лаура Кулекешева, скрипачки Жанара Махмутова, Аделина Мухамедиярова, Диана Аблаева, виолончелист Айболат Абдыбакас, пианистки Томирис Бектурова, Камиля Кахирманова, Томирис Али, флейтистка Камиля Исмагулова.

Во втором концерте примут участие скрипачки Эльнура Русланбеккызы, Диана Макажан, виолончелист Ильхам Аимбетов, пианисты Клим Пак, Ильяс Узбеков, Батырхан Сулеймен, флейтистка Жаннет Туякова.

В рамках проекта исполнят произведения Д. Скарлатти, П. Чайковского, Л. ван Бетховена, В. Цыбина, Г. Венявского, К. Хачатуряна, Ф. Шопена, Н. Роты, М. Равеля, Н. Капустина и других.

Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета «Астана Опера»