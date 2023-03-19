Известные алматинцы проголосовали на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, известные писатели Смагул Елубай, Улыкбек Есдаулет, Дулат Исабеков, академик Торегельды Шарманов и другие медийные личности отдали свои голоса на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дмитрий Баландин проголосовал на избирательном участке №376, который расположен в специализированной школе «Жануя» в Алматы.

Писатель и кинодраматург Смагул Елубай отдал свой голос на избирательном участке №301. Он уверен, что нынешние выборы будут иметь важное значение для будущего страны.

«Я представляю старшее поколение, и за свою жизнь видел много выборов. Заметил, как у людей меняется отношение к этому событию. Люди видят, что им реально дают возможность выбирать будущее, в котором они хотели бы жить. Причем решение они принимают не только ради себя, но и ради благополучия детей, внуков. Люди стали чувствовать ответственность за свой выбор. Это важно», - сказал писатель.

Изменение отношения к выборам чувствуется и по активности людей.

«На избирательных участках можно увидеть алматинцев разного возраста. Приятно замечать много молодежи. Это говорит о сознательности нового поколения казахстанцев, об их ответственном отношении к себе и своей стране. Я верю, что эти выборы - важная веха для Казахстана», - подчеркнул Смагул Елубай.

Еще один писатель Даулет Сейсенулы пришел на избирательный участок в национальном костюме.

«Проголосовал за новых граждан Нового Казахстана. Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником Наурыз», - написал у себя на странице в Facebook Даулет Сейсенулы.

Не остался в стороне и заслуженный деятель культуры РК, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет. Он проголосовал на избирательном участке №253. По его словам, цель избирательной кампании – выбрать неравнодушных и образованных граждан в Мажилис и местные маслихаты.

«Модернизация государства, строительство Справедливого Казахстана, справедливого общества – это нелегкая задача. Поэтому будущие депутаты Мажилиса должны быть образованными и неравнодушными к судьбе нашей Родины. Сегодня я отдал свой голос, чтобы выбрать таких людей. Это была моя цель», - сказал Улыкбек Есдаулет.

Директор института литературы и искусств имени Мухтара Ауэзова Кенжехан Матыжанов отдал свой голос на избирательном участке №387.

«Сегодня один из наиболее важных и ответственных дней для каждого гражданина. Мы принимаем важное решение для будущего страны. Мы видим, как наши граждане проявляют активность и гражданскую сознательность во время политических кампаний», - сказал К.Матыжанов.

Лауреат молодежной премии «Серпер» и казахский актер театра и кино Асет Имангалиев пришел на свой избирательный участок №456, чтобы принять участие в голосовании на внеочередных выборах.

«Сегодня у нас знаменательный день в нашем государстве и единство страны находится в наших руках. Я пошел на выборы и сделал свой выбор. Это большой решающий момент для будущего нашей страны и нашего поколения, поэтому сегодня я сделал свой выбор», - сказал Асет Имангалиев.

Также свой выбор сделал певец, поэт, драматург Байгали Есеналиев. Он уверен, что выборы - время голосовать за будущее. По его словам, кандидаты активно участвовали в предвыборной гонке, предлагали свои пути решения проблем и им надо дат возможность улучшить жизнь жителей Алматы и граждан Казахстана.

«Мы все вместе строим Справедливый Казахстан, и нам нужны депутаты, которые понимают, что волнует людей сегодня, сами сталкивались с рядом проблем, депутаты из народа. Нам дали возможность выбирать тех, кому мы можем доверить строить будущее, говорить от нашего имени. Я считаю, нельзя не воспользоваться этим правом, ведь наше будущее зависит от нас», - подчеркнул Байгали Есеналиев.

Участие в голосовании принял также певец Бахтияр Тайлакбаев. Утром он посетил свой избирательный участок №508, расположенный в микрорайоне Калкаман-2 в общеобразовательной школе №176.

«У каждых выборов своя особенность, мы артисты, тоже являемся членами общества. Здесь много посетителей, они голосуют за кандидатов, которых хотят видеть депутатами и на кого возлагают свои надежды. Идти на выборы - долг каждого человека. Я считаю, что нынешние выборы близки к демократии, давайте вместе будем двигаться в этом направлении. Все становится проще, если наш выбор сделан правильно», - рассказал певец Бахтияр Тайлакбаев.

Поэт, драматург, лауреат Государственной премии Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Оразалин проголосовал на избирательном участке №301. Он заявил, что казахстанцы должны воспользоваться своим конституционным правом.

«Любые выборы имеют исторический характер. Сегодняшние выборы отличаются от других выборов, потому что если мы действительно ценим демократическую ценность, то сейчас нам предоставляется много возможностей. Мы должны учитывать, что это новая модель выборов в полном смысле этого слова. За нашей страной наблюдает весь мир. Поэтому считаю, что казахстанцы должны быть едиными и правильно пользоваться своими конституционными правами», - сказал Нурлан Оразалин.

Также свой голос за депутатов Мажилиса и маслихата Алматы отдал доктор медицинских наук, нутрициолог, ученый Торегельды Шарманов.

Писатель, драматург Дулат Исабеков пришел на избирательный участок в национальной одежде.

«Я выполнил свой гражданский долг и отдал свой голос за новых людей Нового Казахстана. Воспользовавшись случаем, хочу поздравить всех соотечественников с праздником Наурыз!», - сказал Дулат Исабеков.

Кроме того, свой выбор сделал и известный певец Ернар Айдар. Популярный исполнитель сообщил об этом на своей странице в Instagram: «Отдал свой голос за Новый Казахстан», - отметил певец. https://www.instagram.com/stories/ernaraidar_kz/3061659124382095735/?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Фото: РСК



