Известные алматинцы ко Дню Первого Президента вступили в партию «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ко дню Первого Президента известные алматинцы вступили в партию «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди них заслуженный тренер Казахстана по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по ушу саньда, мастер спорта по боксу Имид Тохтасун, актер и режиссер, клипмейкер казахстанских эстрадных певцов Мерей Маханов, об этом стало известно в рамках торжественного приема в партию жителей мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе алматинского филиала партии, также в их ряды приняты одни из лучших медицинских работников, показавшие высокие результаты и профессионализм во время пандемии коронавирусной инфекции.

Среди них Алиша Жумагулова - старшая медицинская сестра ГКБ №5. В 2008 году Алиша Камиевна была награждена знаком «Отличник здравоохранения», а также стала обладательницей медали «Ветеран труда». Ее коллега Мухаммед Искаков - врач общей практики Городской поликлиники №2 в 2019 году награжден сертификатом за публикацию статьи «Особенности течения пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных пациентов» в научно-теоретическом журнале «Наука и образование сегодня».

Ряды партии пополнили и молодые педагоги, одна из них - учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы-интерната №10 для детей из малообеспеченных семей Нургул Темирешова. Ученики Нургул Насебенкызы стали победителями районных, городских конкурсов чтения стихов Мукагали Макатаева, обладателями Гран-при республиканского конкурса чтения стихов Магжан Жумабаева, обладателями Гран-при районного конкурса чтения стихов Абая.

Режиссер Мерей Маханов рассказал, почему он вступил в партию в период пандемии.

«Я наблюдал работу нуротановцев, которые реально на деле показали ее в период пандемии, оказывая помощь людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поэтому я вступил в партию, и решил на деле, а не на словах доказать, что могу принести пользу обществу»-, отметил он.

Напомним, что только по городу Алматы, в период ЧП из средств фонда «Біргеміз» материальную помощь по 50 тысяч тенге получили более 60 тысяч человек. Также огромное число членов партии оказывали безвозмездную помощь малообеспеченным семьям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, благотворительным организациям, предоставлялись бесплатные обеды, продукты питания, медицинские изделия, лекарства, средства индивидуальной защиты и многое другое. Продолжали свою работу в онлайн режиме и общественные приемные, которые только за период карантина приняли 32 тысячи обращений от горожан. Из них порядка 80% обращений были решены положительно.

В ходе встречи первый заместитель председателя партии Станислав Канкуров отметил руководителей первичных партийных организаций и вручил им благодарственные письма от имени председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», акима города Бакытжана Сагинтаева. В своей речи он поздравил все казахстанцев и участников встречи с днем Первого Президента, отметив ключевые достижения, проводимые за годы Независимости.

«Этот праздник объединяет граждан в искреннем стремлении сделать Казахстан сильным, благополучным, процветающим государством и сегодня важнейшие достижения нашей страны — Независимость, единство, стабильность, устойчивое развитие, которые стали возможными благодаря политике Елбасы», - отметил он.

На сегодняшний день Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» насчитывает в своих рядах более 58 тысяч членов партии. Среди них люди различных сфер - врачи, учителя, рабочие, молодежь, люди с активной жизненной позицией, которые не боятся говорить о проблемах, волнующих население, предлагая конкретные механизмы их решения.



