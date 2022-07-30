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    • Известной певице Шакире грозят восемь лет тюрьмы

    30 Июля 2022 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанская прокуратура просит приговорить певицу Шакиру к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о неуплате налогов. Ей также грозит штраф в размере 23 млн евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Колумбийскую певицу, которая, по данным стороны обвинения, большую часть времени проживала в Барселоне, подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов на общую сумму в 14,5 млн евро.

    Ранее Шакира отказалась от сделки с прокуратурой, которая позволила бы избежать суда.


    Фото: снимок кадра из видео Euronews
    #Мировые новости
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