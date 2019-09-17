Известного бизнесмена Василия Розинова судят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В суде №2 Костаная проходит главное судебное разбирательство в отношении костанайского бизнесмена, ранее возглавлявшего крупное агропредприятие «Иволга-Холдинг» Василия Розинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Присутствующие стороны высказались за нахождение на заседаниях представителей СМИ. Непротив был и сам В. Розинов.

Обвинительное заключение зачитывал помощник Генерального прокурора Нурлан Тойчубеков. Как он отметил, В. Розинов совершил умышленное уголовное правонарушение из корыстной заинтересованности, используя своё служебное положение, имидж влиятельного бизнесмена страны, злоупотребляя доверием финансовых институтов.

«Возглавляя группу компаний «Иволга» и имея сельскохозяйственные предприятия как на территории Казахстана, так и России, с посевными площадями свыше 1,5 млн гектаров, являясь членом ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», членом совета директоров НУХ «КазАгро», регулярно участвовал в совещаниях республиканского масштаба, где получал сведения о программах кредитования финансовых институтов, в частности, ЕАБР.

В 2011 году Розинов, сопоставив находящуюся в его распоряжении информацию, осознавая, что его предпринимательская деятельность формально подпадает под стратегические задачи банка, запланировал хищение средств банка с предоставлением фиктивных зерновых расписок и разработал многоступенчатый преступный план. В данный план, во-первых, входило создание имиджа благонадежного заёмщика, во-вторых, выпуск фиктивных зерновых расписок и предоставления в качестве залога в банк. В третьих, совершение хищения чужого имущества, то есть банка. В четвёртых, переоформление активов на своих родственников и доверенных лиц. И в-пятых, не выплата банку долга»,- зачитал Н. Тойчубеков.

Так как, по словам помощника Генпрокурора, такое невозможно было сделать самому, Розинов решил привлечь к совершению преступления доверенных лиц. При этом, пользуясь своим авторитетом, он не раскрывал своих намерений.

«Розинов, с целью реализации своего преступного плана по хищению чужого имущества, в апреле 2011 года, используя своё служебное положение, организовал неоднократно подделку зерновых расписок на системной и длительной основе»,- сообщил Н. Тойчубеков.

Главное судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-главу ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Василий Розинов ранее был владельцем одного из самых крупных агрохолдингов страны и входил в топ-10 самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана. Информация о проблемах в «Иволга Холдинг» стала появляться в 2016 году. А уже в конце 2017 года В.Розинова на посту гендиректора «Иволги-холдинга» сменил Айдарбек Ходжаназаров. В 2018 году на базе «Иволга-Холдинг» было создано ТОО «Олжа Агро».