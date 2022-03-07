Известная сеть кинотеатров в Казахстане приостанавливает работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplex в Казахстане приостановит свою работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, большие голливудские компании, которые через Россию работают, отказываются предоставлять нам кино, и нам буквально с первого апреля нечего показывать, поэтому компания Kinopark и Kinoplex вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с первого апреля. Я сожалею, но такова реальность», – сообщил глава сети Алмаз Малдыбаев в обращении, опубликованном на официальной странице Kinopark в Instagram.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. С этого же дня в Украине введено военное положение. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины. На сегодня казахстанское Правительство помогло эвакуироваться 435 казахстанцам на родину и более 650 гражданам – в европейские страны.



