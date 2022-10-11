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    Известная правозащитница выдвинута кандидатом в Президенты Казахстана

    11 Октября 2022, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На внеочередные выборы Президента РК, которые состоятся 20 ноября, выдвинута еще одна женщина-кандидат. Ею стала известный общественный деятель Салтанат Турсынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в столице прошло собрание общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». В ходе собрания от имени объединения кандидатом в Президенты РК была выдвинута Турсынбекова Салтанат Пархаткызы . Ее кандидатуру поддержали 20 членов объединения, которые присутствовали на собрании и 18 членов организации, подключившиеся через видеосвязь.

    Салтанат Турсынбекова – известный общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В последние годы курировала несколько проектов, посвященных борьбе с бытовым насилием и его профилактике.

    Она родилась в 1966 году в Жамбылской области. Замужем, воспитывает двоих детей. Стаж работы на государственной службе - более 30 лет.

    Общественное объединение «Қазақ аналары-дәстүрге жол» планирует сегодня сдать документы Салтанат Турсынбековой в Центральную избирательную комиссию.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Президентские выборы - 2022
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