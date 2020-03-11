Известная казахстанская журналистка награждена в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - 4-5 марта 2020 года в рамках проведения международного женского экономического форума (WEF) известная казахстанская журналистка и продюсер Акмарал Баталова была представлена к награде в номинации «Женщина исключительного превосходства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение посольства РК в Египте в Facebook.

Награду казахстанка получила за объективное освещение гуманитарного кризиса в Сирийской Арабской Республике и популяризацию миротворческой роли Казахстана на международной арене.

А.Баталова неоднократно официально посетила Сирию во время военного кризиса и сделала оттуда серию репортажей для канала «Хабар-24». Она также регулярно освещает сирийские мирные переговоры в рамках Астанинского процесса и является автором обзорных статей по Ближнему Востоку. За последние три года с командой своего продюсерского центра «Sezar Films» А.Баталова сняла несколько документальных фильмов: по сирийской проблеме, об Астанинском процессе, антирадикализации ислама, результатах работы Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН.

В настоящее время документальный фильм «Рябина на руинах», который был снят в разрушенном войной Алеппо, заявлен для участия в Московском кинофестивале. В прошлом году казахстанская журналистка уже была представлена к награде «Женщина года» международной организации WinTrade и отмечена грамотой Минобороны РФ за объективность в освещении гуманитарных проблем сирийского кризиса и активные усилия в деле популяризации результатов Астанинского процесса. Женский экономический форум (WEF) – это составляющая глобальной сети Лиги Женщин (All Ladies league, ALL), является крупнейшей международной, некоммерческой организацией с филантропическим видением и духом сотрудничества с представителями всех рас, культур и верований. Она объединяет 150 тысяч членов в более чем 150-ти странах мира в движении гендерного равенства без гендерной разобщенности. Женский экономический форум (WEF) является одной из крупнейших международных платформ, которая позволяет установить глобальные связи для расширения возможностей предпринимательства и лидерства для женщин. Основатель WEF доктор Харбин Арора – председатель мировой Лиги женщин. За время своего существования WEF получил поддержку мировых лидеров, глав государств, нобелевских лауреатов, членов королевских семей, министров, мэров, известных деловых женщин, президентов и профессоров университетов, судей, промышленников, послов и дипломатов, деятелей кино, спорта и представителей самых разных областей культурной деятельности. Членами Консультативного Совета Международного женского экономического форума являются: Ее Королевское Высочество Бенедикте Астрид Ингеборг Ингрид - принцесса Дании, Росарио Марин – 41-й казначей США, баронесса Фелла Бенджамин, члены Европейского парламента и директора крупнейших мировых компаний. WEF проводится ежегодно в различных странах по всему миру В этом году он проходил в Каире под патронажем правительства Египта и Президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Проведение форума в столице Египта было приурочено к празднованию Международного женского дня 8 Марта, в нем приняли участие женщины из 75 стран.