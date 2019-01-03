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Известная казахстанская боксерша дисквалифицирована за допинг
3 Января 2019 16:00 117
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал обновленный список спортсменов, дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества и нарушение других антидопинговых правил, передает Sports.kz.
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Данный перечень пополнила известная казахстанская боксерша Назым Ищанова. В одной из ее проб было найдено запрещенное вещество фуросемид. По этой причине отечественную спортсменку подвергли длительной дисквалификации. Сроки отстранения - с 26 ноября 2018 по 25 ноября 2020.
В 2013 и 2015 годах Ищанова выигрывала бронзовую награду на молодежном чемпионате мира.
На прошлогоднем мировом первенстве в категории до 57 килограммов Назым Ищанова завершила выступления на стадии 1/16 финала.
Фото: prosports.kz
Ключевые слова: Спорт,
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