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Известная казахстанская боксерша дисквалифицирована за допинг

3 Января 2019 16:00 117
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Известная казахстанская боксерша дисквалифицирована за допинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал обновленный список спортсменов, дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества и нарушение других антидопинговых правил, передает Sports.kz.

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Данный перечень пополнила известная казахстанская боксерша Назым Ищанова. В одной из ее проб было найдено запрещенное вещество фуросемид. По этой причине отечественную спортсменку подвергли длительной дисквалификации. Сроки отстранения - с 26 ноября 2018 по 25 ноября 2020.

В 2013 и 2015 годах Ищанова выигрывала бронзовую награду на молодежном чемпионате мира.

На прошлогоднем мировом первенстве в категории до 57 килограммов Назым Ищанова завершила выступления на стадии 1/16 финала.

 

Фото: prosports.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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