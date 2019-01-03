Известная казахстанская боксерша дисквалифицирована за допинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный антидопинговый центр Казахстана опубликовал обновленный список спортсменов, дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества и нарушение других антидопинговых правил, передает Sports.kz.

Данный перечень пополнила известная казахстанская боксерша Назым Ищанова. В одной из ее проб было найдено запрещенное вещество фуросемид. По этой причине отечественную спортсменку подвергли длительной дисквалификации. Сроки отстранения - с 26 ноября 2018 по 25 ноября 2020.

В 2013 и 2015 годах Ищанова выигрывала бронзовую награду на молодежном чемпионате мира.

На прошлогоднем мировом первенстве в категории до 57 килограммов Назым Ищанова завершила выступления на стадии 1/16 финала.

Фото: prosports.kz