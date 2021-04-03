Известная катанием на БАО фигуристка снова восхитила Сеть, показав красоту Баянаула

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известная своим катанием на Большом Алматинском озере алматинская фигуристка Ксения Панкратова показала красоту природы Северного Казахстана. Она прокатилась на льду замерзшего озера Жасыбай, расположенного на территории Баянаульского национального парка на юге Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот раз она восхитила сеть не только своим катанием, но и синим платьем с длинным шлейфом.

«Потрясающее место в Северном Казахстане близ Павлодара. Обязательно вернусь туда летом! Незабываемая поездка: красивейшая природа, безумно гостеприимные люди и море положительных эмоций! Очень надеюсь, что Вы оцените нашу работу. Покажем всему миру «What is Kazakhstan»!» - написала в своем Instagram фигуристка.

По ее словам, это одна из самых непростых съемок в этом году.

«Несмотря на толстый слой льда, вся поверхность озера в воде, шлейф платья насквозь мокрый и его вес увеличился до 10 килограммов, а за счет сильного ветра превратился в парашют, который тянул меня назад, не позволяя сделать шага вперед. Зато какие брызги от платья в конце видео - мой любимый момент…», - добавил Ксения.

Пользователи сети под этим постом поделились своими эмоциями и выразили восхищение: «Wow its amazing. На высшем уровне. Потрясающе красиво. В удивительном месте, удивительная Ксюша. Очень красивое место. Ой как красиво. Потрясающе», - написали они в комментариях.

В начале года Ксения Панкратова покорила Сеть, прокатившись в красном платье на льду замерзшего Капчагайского водохранилища.

Напомним, в декабре 2018 года Ксения Панкратова выложила ролик, где катается на коньках на Большом Алматинском озере. Это видео набрало больше миллиона просмотров в Сети и стало самым обсуждаемым. Этим роликом позже заинтересовались на американском шоу.

В Иле-Алатауском нацпарке тогда заявили, что разрешение девушке никто не давал и спуск на БАО запрещен. Ксения Панкратова нашему агентству после рассказала, как ей удалось покататься на коньках на одном из охраняемых объектов Иле-Алатауского парка.

Спустя несколько месяцев Ксения Панкратова снова удивила пользователей Сети. В этот раз она исполнила танец на льду замерзшего озера Каинды. Тогда ролик был создан совместно с Туристическим центром Алматы для популяризации туризма в Казахстане.

Ксения Панкратова является профессиональной фигуристкой и кандидатом в мастера спорта Казахстана по фигурному катанию. Девушка завершила свою профессиональную карьеру и работает тренером.