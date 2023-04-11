Извержение вулкана произошло на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км произошло в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии [схода потоков раскаленной массы со склонов]. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15 км», - говорится в сообщении института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В институте отметили, что в настоящее время вулкану присвоили наивысший код опасности для авиации - красный. «Раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск», - говорится в сообщении.

По информации института, в поселке Ключи в Усть-Камчатском районе, где проживают около 4 тысяч человек, начался пеплопад. На месте работает группа ученых института. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки, его высота - 3 283 м. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.



