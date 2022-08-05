Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в Исландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в 30 километрах от Рейкьявика вновь началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. В течении 6000 тыс. лет он не проявлял активности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

В 2021 году в земной поверхности образовался разлом, из которого била лава на высоту до 100 метров. Через 10 месяцев вулкан опять проснулся и стал точкой притяжения для любопытных туристов.

Исландия располагается между евразийской и североамериканской тектоническими плитами, которые движутся в противоположных направлениях. Поэтому остров является местом с одним из самых высоких уровней вулканической активности в мире и часто испытывает землетрясения.

В Исландии насчитывается более сотни вулканов, причем 25 из них были активны за прошедшую тысячу лет.

Фото: ru.euronews.com

