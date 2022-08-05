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    • Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в Исландии

    5 Августа 2022 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в 30 километрах от Рейкьявика вновь началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. В течении 6000 тыс. лет он не проявлял активности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    В 2021 году в земной поверхности образовался разлом, из которого била лава на высоту до 100 метров. Через 10 месяцев вулкан опять проснулся и стал точкой притяжения для любопытных туристов.

    Исландия располагается между евразийской и североамериканской тектоническими плитами, которые движутся в противоположных направлениях. Поэтому остров является местом с одним из самых высоких уровней вулканической активности в мире и часто испытывает землетрясения.

    В Исландии насчитывается более сотни вулканов, причем 25 из них были активны за прошедшую тысячу лет.

    Фото: ru.euronews.com
    #Видео #Мировые новости #Извержение вулкана #Исландия
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