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    Изучить возможности ториевых реакторов в энергетике Казахстана поручил Президент

    12 Апреля 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заинтересовался информацией профессора Школы ядерной энергетики Университета Пурду (США) Зинетулы Инсепова о возможностях использования тория в энергетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время больше 78% электроэнергии производится путем сжигания ископаемого топлива. Ситуация должна резко измениться через пару десятилетий, так как ядерная энергетика, основанная на тории, должна вытеснить ископаемое топливо. В настоящее время в мире существует 439 урановых и 180 строящихся реакторов, в основном урановых, но есть и ториевые. Например, в августе 2021 года Китай объявил о готовности первого ториевого реактора к тесту. В природе тория в 3-4 раза больше, чем урана», - сказал ученый во время первого заседания Национального совета по науке и технологиям с участием Президента РК.

    По его словам, Китай, Индия, Канада могут полностью обеспечить себя энергией на 1000 лет вперед, используя ториевые атомные реакторы. Индия планирует полностью перейти на торий, так как ее запасы превосходят запасы всех остальных стран. Кроме Индии и Китая, следующие страны богаты торием: Россия, Япония, США, Канада. Богат торием и Казахстан.

    «Мне кажется, эту проблему нужно изучить, здесь находятся и Премьер-Министр, и министр энергетики, совместно с учеными. Понятно, что по запасам урана мы на первом месте в мире. Надо изучить этот вопрос. Возможно, это очень перспективное направление, и мы можем сесть на эту золотую жилу, тем более у нас есть запасы тория», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В ответ Зинетула Инсепов рассказал, что этот вопрос обсуждался с бывшим министром энергетики Владимиром Школьником, но его не рассматривали всерьез. Хотя в Аргоннской лаборатории ведутся серьезные работы в области создания компактных модульных ториевых реакторов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Энергетика Наука
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