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    Изучать жизнь патриотов Казахстана в учебных заведениях призвал Президент

    21 Октября 2021, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изучать жизнь истинных патриотов Казахстана в учебных заведениях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жизнь истинных патриотов следует изучать в учебных заведениях, их свершения во благо родины должны быть увековечены в памятниках и скверах. Сегодня большой созидательный потенциал несет в себе новая казахстанская культурная волна, которая выходит на международный уровень», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    По словам Президента, она близка и понятна глобальной аудитории, поскольку представляет собой гармоничный склад цивилизации Европы и Азии.

    «АНК должна принять активное участие в продвижении этого феноменального явления, в основе которого лежит огромное культурное многообразие нашей страны», - заключил Глава государства.

    Напомним, сегодня в столице состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Образование АНК Патриотизм Лица Казахстана
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