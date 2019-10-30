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    Израиль закрывает дипмиссии за рубежом

    30 Октября 2019, 16:51

    ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Израиль закрывает дипломатические миссии за рубежом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД Израиля.

    «В связи с решением Министерства финансов нарушить соглашения, которые были одобрены генеральным директором Министерства финансов и подписаны 21 июля 2019 года, и ввести в действие односторонние процедуры для представителей страны за рубежом, которые меняют протокол, действовавший в течение десятилетий, Министерство иностранных дел вынуждено закрыть все дипломатические миссии за границей. Консульские услуги не будут предоставляться. Кроме того, никто не будет иметь права входить в учреждения», говорится в сообщении.

    «Представители Израиля за рубежом стремятся ежедневно укреплять международное положение и мощь страны. Министерство финансов наносит ущерб основным инструментам Государства Израиль и, к сожалению, не оставляет нам другого выбора, кроме закрытия всех дипломатических миссий. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшее время», заключается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Ближний Восток
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