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    Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке - Президент РК

    14 Сентября 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Главного ашкеназского раввина Давида Лау и Главного сефардского раввина Ицхака Иосифа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент поблагодарил авторитетных лидеров ашкеназского и сефардского раввинатов за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за активную поддержку этой инициативы Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что нашу страну во все времена отличало религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. На территории Казахстана сплелись духовные традиции крупнейших мировых и традиционных религий, в числе которых иудаизм. По его словам, Казахстан проводит последовательную политику по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия.

    Глава государства подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.

    Давид Лау и Ицхак Иосиф отметили, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания и может служить в этом вопросе ярким примером для других государств.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Ближний Восток Съезд лидеров мировых религий
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