Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Главного ашкеназского раввина Давида Лау и Главного сефардского раввина Ицхака Иосифа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нашу страну во все времена отличало религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. На территории Казахстана сплелись духовные традиции крупнейших мировых и традиционных религий, в числе которых иудаизм. По его словам, Казахстан проводит последовательную политику по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия.

Глава государства подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.

Давид Лау и Ицхак Иосиф отметили, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания и может служить в этом вопросе ярким примером для других государств.