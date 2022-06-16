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    Израильский газ вскоре поступит на рынки Европы

    16 Июня 2022, 10:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны ЕС, стремящиеся уменьшить зависимость от российских энергоносителей, в ближайшее время могут получить газ из Израиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    В среду на энергетической конференции в Каире ЕС, Израиль и Египет подписали предварительное соглашение об экспорте газа в Европу. Меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики и водных ресурсов Израиля Карин Эльхаррар, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

    Ожидается, что израильский природный газ будет направляться на заводы по переработке в сжиженный газ в Египте, а затем отправляться на рынки Европы. Поставки могут быть расширены через несколько лет.

    В соответствии с рамочным соглашением ЕС также будет поощрять европейские компании к участию в израильских и египетских тендерах на разведку.

    В прошлом году из всего объема импорта газа в ЕС около 40 % составил газ из России и данный большой объем потребности в углеводородном сырье сохранится примерно до 2030 года.

    Фото: AFP

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Энергетика Египет Нефть Европа Мировые новости Израиль
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