Израильский газ вскоре поступит на рынки Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны ЕС, стремящиеся уменьшить зависимость от российских энергоносителей, в ближайшее время могут получить газ из Израиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

В среду на энергетической конференции в Каире ЕС, Израиль и Египет подписали предварительное соглашение об экспорте газа в Европу. Меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики и водных ресурсов Израиля Карин Эльхаррар, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Ожидается, что израильский природный газ будет направляться на заводы по переработке в сжиженный газ в Египте, а затем отправляться на рынки Европы. Поставки могут быть расширены через несколько лет.

В соответствии с рамочным соглашением ЕС также будет поощрять европейские компании к участию в израильских и египетских тендерах на разведку.

В прошлом году из всего объема импорта газа в ЕС около 40 % составил газ из России и данный большой объем потребности в углеводородном сырье сохранится примерно до 2030 года.

Фото: AFP