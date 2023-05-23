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    Израильские ученые обнаружили связь между аутизмом и уровнем оксида азота

    23 Мая 2023, 16:04

    ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Израильские исследователи обнаружили четкую связь между высоким уровнем оксида азота в мозге и аутизмом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Полученные результаты поспособствуют разработке новых препаратов для лечения расстройств аутистического спектра (РАС). Исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, показало, что у лабораторных животных с вызывающей аутизм генетической мутацией снижение уровня оксида азота в мозге привело к снижению показателей аутизма и аутистического поведения.

    В ходе исследования животные стали более общительными и менее тревожными, стали проявлять интерес к новым объектам. Кроме того, снижение уровня оксида азота привело к значительному улучшению нейронных индексов.

    Исследователи также нашли доказательства связи между уровнем оксида азота и аутизмом в стволовых клетках и клинических образцах крови, взятых у детей с низкофункциональным расстройством аутистического спектра. Оксид азота вырабатывается различными клетками организма. Он играет важную роль в регулировании артериального давления, поддержании иммунной системы.

    Однако высокий уровень оксида азота может быть опасен. Исследования показали, что есть связь между высоким уровнем оксида азота и риском развития некоторых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и шизофрению.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Наука Аутизм Мировые новости Израиль
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