Израильские ученые обнаружили молекулу, предотвращающую появление кариеса

ИЕРУСАЛИМ. TPS-КАЗИНФОРМ - Группа израильских ученых обнаружила встречающуюся в природе молекулу, которая уменьшает биопленку, вызывающую зубной налет и кариес, передает израильское агентство TPS.

По словам исследователей, в будущем молекула может быть добавлена в зубные пасты и жидкости для полоскания рта.

Исследователи из Университета Давида Бен-Гуриона в Негеве в городе Беэр-Шева, работающие с коллегами из Сычуаньского университета в Чэнду и Национального университета Сингапура, обнаружили, что молекула 3,3'-дииндолилметан (ДИМ), также известная как бисиндол, предотвращает образование биопленки на 90%. Следовательно, обнаруженная молекула мешает таким бактериям, как Streptococcus mutans, расти и атаковать эмаль.

Результаты исследования были опубликованы ранее в этом месяце в журнале Antibiotics.

«Молекула, которая, как была обнаружена, обладает низкой токсичностью, может быть добавлена в зубные пасты и жидкости для полоскания рта, чтобы значительно улучшить гигиену полости рта», — заявил ведущий автор исследования профессор Ариэль Кушмаро из отдела биотехнологической инженерии Аврама и Стеллы Гольдштейн-Горен в Бен-Гурион.

Кушмаро также является членом Института нанотехнологий Ильзе Кац и Школы устойчивого развития и изменения климата Голдмана Зонненфельдта.

Исследование проводилось с участием доктора Карины Голберг и профессора Роберта С. Маркса, а также Кун Сун из Сычуаньского университета и Карины Ю-Хунг Джин из Национального университета Сингапура.